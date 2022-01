Cagliari, nigeriano accusato di violenza sessuale su una bimba di 2 anni: assolto dopo 18 mesi di carcere

Un’accusa gravissima: violenza sessuale nei confronti di una bambina di due anni. Ma alla fine l’uomo, un nigeriano di 23 anni, residente in una casa di accoglienza della provincia di Cagliari è stato assolto dal Tribunale di Cagliari: il fatto non sussiste. E’ innocente, ma intanto ha dovuto trascorrere un anno e mezzo in una cella del penitenziario di Uta. Durante la detenzione tutte le richieste di scarcerazione o misure alternative avanzate dall’avvocato dell’imputato Maria Gabriella Pirisi, sono state respinte nel nome della tutela della minore.

Ieri il pronunciamento dei giudici che hanno sancito la non colpevolezza dell’africano che è scoppiato a piangere e si è detto sconcertato per i 18 mesi trascorsi in cella da innocente.

La storia. I fatti risalgono al maggio 2020 quando il 23 enne nigeriano, ospite di una casa famiglia della provincia di Cagliari faceva da babysitter a due bimbi molto piccoli. Al momento del bagnetto la mamma della bimba si accorge delle resistenze della piccola che perdeva anche sangue e che, interrogata, faceva il nome del babysitter. La bambina è stata ricoverata e messa sotto osservazione e ha seguito il percorso rosa per sospetto di abusi sessuali. Gli specialisti però non trovano nulla di strano. Non solo. La piccola non ha traumi e nei disegni collocava l’imputato nel proprio ambiente familiare. Nel corso del dibattimento le ginecologa esclude la compatibilità della lesione della minore, lineare e superficiale, con una violenza sessuale.