Nuove assunzioni a Monserrato: il Comune cerca muratori, geometri e amministrativi

Monserrato – Nuove assunzioni in comune che potenzieranno l’organico già presente e daranno ristoro immediato a chi si trova in un momento di svantaggio: al via i cantieri Lavoras e i progetti in cui ausiliari giovani e over contribuiranno al benessere della cittadina.

7 manovali, 4 muratori, 2 geometri di cantiere, 2 geometri (ufficio), 4 amministrativi: ecco le figure principali che dai prossimi giorni saranno impiegati. “Per la comunità è un ausilio di particolare importanza – spiega il sindaco Tomaso Locci – e contemporaneamente saremo lieti di poter assumere, anche se a tempo determinato, delle persone che attualmente si trovano in difficoltà lavorativa. Svolgeranno diverse mansioni che copriranno le mancanze attuali”. “Una importantissima iniziativa – specifica il vicesindaco Raffaele Nonnoi – figure di supporto e fondamentali dopo la riduzione del personale che è stato assunto da altri enti locali”. Ecco alcuni cantieri che partiranno: censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni manutentive.

Monitoraggio e valutazione dei consumi energetici e idrici dei fabbricati comunali.

Nel caso specifico si prevede di intervenire in maniera diffusa sugli immobili di proprietà Comunale tra cui gli edifici scolastici, gli alloggi ERP, il municipio e altri edifici istituzionali con le attività di valutazione/verifica delle condizioni manutentive degli edifici e analisi e predisposizione documentazione finalizzata all’ottenimento/aggiornamento del certificato di agibilità.

E ancora: predisposizione dell’attestato di prestazione energetica, interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati. Verranno inoltre presi in carico alcuni edifici comunali, diverse piazze e le aree pubbliche comunali con la sistemazione di cortili, giardini, marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione/sistemazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni in modo da ridurre le difficoltà di deambulazione di persone anziane e/o con ridotta mobilità. “Un po’ tutti i comuni soffrono per la carenza di personale – specifica il presidente di commissione Ignazio Tidu – e come il nostro sono in difficoltà. Questi cantieri, quindi, rappresentano un buon supporto”.

Non solo: anche gli ausiliari saranno di grande aiuto. 11 figure tra 18 e 75 anni.

Considerata la necessità di potenziare il controllo del territorio ed in particolare per i compiti di vigilanza in prossimità dei plessi scolastici a supporto dell’operatività della Polizia Locale viene avvertita sempre più l’esigenza di una maggiore presenza di addetti al Corpo di Polizia Locale in attività di tutela dei pedoni e a tutela degli anziani, bambini e disabili, al fine di garantire livelli sicurezza stradale tali da salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Con parte dei proventi delle sanzioni amministrative

verrà quindi potenziato un sistema di sicurezza per il presidio in prossimità di edifici scolastici a tutela degli utenti più deboli. L’impiego dei “volontari ausiliari della Polizia Locale” è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale in particolar modo in prossimità di edifici scolastici ubicati nell’abitato e facente parte delle azioni previste dal progetto OSCAR per l’anno scolastico 2023/24.