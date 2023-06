Cagliari, via Trentino squarciata da una voragine dopo le piogge: strada chiusa al traffico

Una voragine ha squarciato via Trentino a Cagliari. A causa del cedimento della sede stradale, provocata presumibilmente, dalla pioggia che ieri è caduta sulla città, la strada è stata chiusa. Al lavoro, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco, gli operai del cantiere comune Cagliari per il posizionamento delle transenne. Sul posto anche la polizia municipale.

“Cagliari, voragine in via Trentino. Ma i fratelli sardoleghisti vogliono costruire un mostro di cemento”, ha commentato Andrea Dettori, consigliere comunale, ricordando le dichiarazioni di qualche giorno del presidente della Regione Christian Solinas che ha ribadito la necessità di realizzare nuovi alloggi per studenti in via Trentino.