“Noi, commercianti in crisi nella via Roma nuova solo a metà: calo degli affari, niente parcheggi e taxi introvabili”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ristoratori e commercianti a Cagliari esasperati dalla situazione dei lavori in via Roma. Il tour nel malcontento coinvolge anche il titolare del ristorante Antica Hostaria che nella video intervista a Casteddu Online racconta i problemi che deve affrontare lui insieme a tutti i ristoratori della zona, a causa del cantiere infinito per la nuova Via Roma, opere che si protraggono ormai per tanto tempo. E la tregua sembra ancora lontana.

Claudio Mura, titolare del ristorante, ci dimostra come le ruspe in azione creano tantissimi disagi sociali ma anche e soprattutto economici. Evidenzia come ci sia una diminuzione del fatturato, perché manca completamente un piano parcheggio, soprattutto il sabato, le persone si trovano costrette a disdire le prenotazioni perché non trovano parcheggi. A questo, dice Claudio, “si aggiunge il disservizio taxi nella città, è quasi impossibile trovare un taxi per i clienti e di questo i ristoranti e non solo, ne risentono”.

Claudio Mura, volto storico del quartiere della Marina, aggiunge: “La bellezza della piazza è evidente, anche se sono stati messi dei giochi accanto al passaggio della ferrovia, ma quante vittime tra i commercianti ci sono state per arrivare a questo?”.

Inoltre, ci sono dei rimedi utili per le numerose attività e per i residenti? Claudio Mura conclude: “Innanzitutto avrei prolungato la pedonalizzazione delle vie del quartiere, tra cui la mia Via Cavour. Avrei potenziato zone di parcheggio e soprattutto avrei evitato un cantiere così lungo, ma lo avrei diviso in piccoli tratti.” Questo problema accomuna tante persone e mette a rischio tante attività cagliaritane.