Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 18 agosto.
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali e il mare da mosso a molto mosso sui settori esposti.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 25°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.
Il mare sarà poco mosso.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Sassari farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 24°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 25°C.
I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.
Il mare sarà mosso.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C.
I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
È dunque alle porte un martedì di sole, con venti moderati o tesi dai quadranti nord-occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. Allerta meteo per l’afa.
Curiosità: sapevate che la luce del sole, oltre a favorire la produzione di vitamina D, aiuta anche a regolare il nostro ritmo sonno-veglia? L’esposizione alla luce naturale, soprattutto nelle prime ore della giornata, contribuisce a sincronizzare l’orologio biologico e può favorire un sonno più regolare. ☀️🌿
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba