Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 18 agosto.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali e il mare da mosso a molto mosso sui settori esposti.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 25°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Sassari farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 24°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 25°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

È dunque alle porte un martedì di sole, con venti moderati o tesi dai quadranti nord-occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. Allerta meteo per l’afa.

Curiosità: sapevate che la luce del sole, oltre a favorire la produzione di vitamina D, aiuta anche a regolare il nostro ritmo sonno-veglia? L’esposizione alla luce naturale, soprattutto nelle prime ore della giornata, contribuisce a sincronizzare l’orologio biologico e può favorire un sonno più regolare. ☀️🌿

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba