Sono ore di apprensione per la turista di 17 anni investita da un motoscafo con a bordo dei migranti ieri pomeriggio nelle acque di Su Giudeu a Chia.

La giovane è attualmente ricoverata al Brotzu di Cagliari e, come spiegato in una nota dall’azienda, “le condizioni cliniche sono monitorate e la prognosi resta riservata”.

Una situazione molto delicata che i medici stanno osservando con estrema attenzione per fornire le cure migliori alla giovanissima turista.

Intanto, questa mattina è stato arrestato un algerino di 28 anni, accusato di essere alla guida del mezzo al momento dell’incidente.