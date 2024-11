Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Viaggio nella nuova piazza Matteotti: pavimento bianco e nuova fontana, ma per ora solo caos e disagi provocati dagli incivili. Sono ancora in corso i lavori per rendere la piazza al centro della città, nuova e moderna. Il progetto svela, sebbene il periodo di lavoro sia ancora lungo, il pavimento tutto bianco e dove si trova l’infopoint è prevista invece una fontana. Si prospetta un lungo periodo di lavoro, ancora. Questo continua a creare disagi per studenti, turisti e mezzi pubblici. Niente è cambiato dopo la chiusura delle scuole: Il periodo scolastico è iniziato ma i disservizi per i pendolari sono sempre gli stessi. Tante le persone che si perdono in mezzo alle auto in corsa per giungere alla parte opposta della strada, una problematica non indifferente che riguarda anche turisti e cittadini, costretti a muoversi tra bus e automobili, visto che l’unico punto per poter attraversare in sicurezza si trova affianco alla stazione ferroviaria.

Fa sempre piacere l’idea di una nuova piazza simbolo del capoluogo sardo, ma fa ancora più piacere l’idea che venga riqualificata nel modo più responsabile possibile.