Bruttissimo episodio di violenza all’uscita del locale Sea Sea Beach di Barcellona. Un ragazzo italiano di Asolo di 21 anni, Nicola Maggiotto, lo scorso 12 agosto è rimasto coinvolto suo malgrado in una rissa fra un gruppo di italiani e altri ragazzi stranieri. Il giovane è stato colpito improvvisamente da un pugno alla nuca, perdendo i sensi. Secondo quanto riferito dagli amici, i ragazzi sarebbero poi subito fuggiti. Da qual momento Nicola non ha più ripreso conoscenza e si trova ricoverato in coma farmacologico nella intensiva all’Hospital del Mar, a Barcellona.

I Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia regionale e autonoma della Catalogna, indagano sulla vicenda ed è stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica e il movente della rissa. I genitori di Nicola sono accanto al figlio a Barcellona. Il padre spiega che “ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili”.