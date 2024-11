Arresto in flagranza a chi picchia medici e operatori sanitari: “Ecco la nuova norma decisa alla Camera”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Non possiamo accettare che coloro i quali abbiamo chiamato eroi durante il COVID, e che sono eroi del quotidiano, siano esposti quotidianamente a inaccettabili atti di violenza”. Così Ugo Cappellacci annuncia il via libera della Commissione Affari Sociali Salute della Camera alla conversione del decreto che inasprisce le pene per le aggressioni contro il personale sanitario. “Oltre a pene più severe – evidenzia Cappellacci-, si introduce altresì l’arresto in flagranza differita affinché i responsabili non possano sfuggire alla Giustizia. E’ un atto di civiltà per tutelare chi cura il nostro diritto alla salute e non sarà l’ultimo. Abbiamo avviato in Commissione un’indagine conoscitiva sui problemi sofferti dei professionisti della sanità proprio per condividere le azioni finalizzate a migliorare le condizioni del personale e riconoscere in concreto il ruolo fondamentale che svolgono per la nostra comunità nazionale”.