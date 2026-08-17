Capoterra, addio all’uomo che amava studiare il tempo: si è spento Roberto Cambarau, l’ideatore di Capoterra Meteo.

Informava sulle avversità del meteo e sul sole quando splendeva sul territorio: una perdita per tanti che con lui hanno condiviso la passione per gli eventi atmosferici. Tanti i ricordi a lui dedicati in questi giorni: “Le tue notizie sul meteo e il tuo buongiorno erano diventati per me qualcosa di speciale, erano famiglia. Ti porterò sempre nel cuore.

Capoterra Meteo era, ed è, e rimarrà per sempre legato al tuo nome e a tutto ciò che hai saputo donare” scrive Simona.

“Cito una frase che lui mi diceva spesso e che a suo dire dovevo assolutamente seguire alla lettera perché quelle come me non sono per tutti.

“Comprendimi io non sono come un mondo ordinario.

Ho la mia follia vivo in un’altra dimensione e non ho tempo per cose che non hanno anima.

Non mi piace tutto quello che non ha un anima””.