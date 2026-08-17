Dal 18 al 22 agosto “Quartu 26 – Estate all’Ex Caserma”: oltre venti appuntamenti gratuiti con Lorenza Foschini, Paolo Stella, Federica Cacciola, Giulia Baldelli, Mike Lupone e tanti altri. Gran finale con freestyle e il live di LORD J. Cinque giorni di cultura, musica, letteratura e spettacolo nel cuore della città. Dal 18 al 22 agosto l’Ex Caserma di via Roma diventa il palcoscenico di “Quartu 26 – Estate all’Ex Caserma”, una nuova rassegna che riunisce autori e autrici, musicisti, performer e protagonisti della scena culturale sarda e nazionale.

In programma 11 presentazioni di libri, tre concerti, uno spettacolo di stand up comedy, un cabaret drag, un DJ set e un contest di freestyle, tutti a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra ARTIFIZIO con CITTADINI SOSPESI FESTIVAL, LIBRI A BUFFET, LàB Festival – Linee Artistiche (NON) Binarie e Baa Ba’ con Rainbook Festival, realtà da anni attive a Quartu Sant’Elena nella promozione della cultura come occasione di crescita, confronto e partecipazione.

Il progetto è realizzato grazie al contributo del Comune di Quartu Sant’Elena, attraverso il bando “Ripensare la Città” della Regione Sardegna – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, e della Fondazione di Sardegna.

“Quartu 26” nasce con l’ambizione di andare oltre una semplice successione di appuntamenti, costruendo un percorso nel quale letteratura, teatro, musica, comicità e arti performative possano dialogare tra loro.

Particolarmente ricco il programma dedicato ai libri. Tra gli ospiti più attesi c’è Lorenza Foschini, storica giornalista Rai, che condurrà il pubblico nell’universo di Marcel Proust attraverso Il cappotto di Proust, racconto costruito intorno a uno degli oggetti più celebri appartenuti allo scrittore francese.

All’Ex Caserma arriverà anche Paolo Stella con True, un viaggio personale tra immagine, fragilità e ricerca della propria identità.

Ad aprire la rassegna sarà invece Giulia Baldelli, tra le voci emergenti della narrativa italiana contemporanea, con Un mondo soltanto. Nel corso delle cinque giornate saranno protagonisti anche Caterina Villa con Misurare il vuoto, Simone Azzu con Albergo Savoia, Valo Pusceddu con Lancette, Sarvish Waheed con La nebbia di rio e Ilaria Rossetti con Qualcuno da odiare.

Spazio inoltre a Massimo Dadea con Libera, storia d’amore tra due donne che affronta il tema della libertà di amare, a Riccardo Atzeni con il libro illustrato Devo andare nello spazio e a Chiara Effe con la fiaba Il paese nascosto nella tasca del cielo, nata dalla collaborazione con il Comune di Neoneli.

Identità, memoria, amore, relazioni familiari, migrazioni, perdono e ricerca di sé sono alcuni dei temi che attraverseranno gli incontri, mettendo a confronto esperienze e linguaggi differenti.

Non solo libri. L’Ex Caserma diventerà anche uno spazio dedicato alla musica e alla performance. Ad aprire il cartellone degli spettacoli sarà il Cabaret Drag Attuale, tra teatro, musica, comicità e libertà espressiva.

Tra gli appuntamenti più significativi c’è il concerto di Mike Lupone, “Tiè, quanti uomini!”, che sarà dedicato a Gianni Dettori, scomparso nei giorni scorsi. Fu proprio Dettori a volere fortemente Lupone in Sardegna e a condividere con lui uno dei suoi ultimi spettacoli.

Sul palco salirà anche il cantautore Bandit, mentre il 21 agosto sarà la volta di Federica Cacciola, attrice, scrittrice e volto televisivo nazionale, protagonista dello spettacolo di stand up comedy Problemi immaginari.

La giornata conclusiva del 22 agosto sarà dedicata anche alle nuove generazioni e ai linguaggi della scena musicale contemporanea. Dopo le presentazioni letterarie arriveranno il DJ set di Spetti e “Tomorrow is Now”, il Bastione Contest Freestyle.

Alle 22 spazio al live di LORD J, artista sardo emergente che porta la propria terra al centro del suo progetto musicale e che è attualmente impegnato anche sui palchi di Amsterdam e Londra. Accompagnato da DJ MILVIO, sarà protagonista dell’ultima notte della rassegna, prima della finale del contest di freestyle.

«L’obiettivo di Quartu 26 – Estate all’Ex Caserma – dichiara Carlo Antonio Angioni dell’Associazione Artifizio, co-coordinatore dell’evento insieme a Michele Pipia – è proporre una manifestazione capace di intercettare interessi e sensibilità differenti, offrendo ogni sera occasioni di incontro tra pubblico, autori e artisti. Un progetto che punta sulla qualità della proposta culturale, sulla pluralità dei linguaggi e sulla valorizzazione di uno spazio simbolico della città, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale dell’estate quartese».

IL PROGRAMMA

18 AGOSTO

19.00 – Presentazione di Un mondo soltanto di Giulia Baldelli 20.00 – Presentazione di Misurare il vuoto di Caterina Villa 21.00 – Teatro: CDA – Cabaret Drag Attuale

19 AGOSTO

19.00 – Presentazione di Albergo Savoia di Simone Azzu

20.00 – Presentazione di Il paese nascosto nella tasca del cielo di Chiara Effe 21.00 – Concerto Tiè, quanti uomini! di Mike Lupone, dedicato a Gianni Dettori

20 AGOSTO

19.00 – Presentazione di Il cappotto di Proust di Lorenza Foschini 20.00 – Presentazione di True di Paolo Stella

21.00 – Concerto di Bandit

21 AGOSTO

19.00 – Presentazione di Lancette di Valo Pusceddu

20.00 – Presentazione di Libera di Massimo Dadea

21.00 – Problemi immaginari, stand up comedy con Federica Cacciola

22 AGOSTO

18.00 – Presentazione di La nebbia di rio di Sarvish Waheed

19.00 – Presentazione di Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti

20.00 – Presentazione del libro illustrato Devo andare nello spazio di Riccardo Atzeni + DJ set Spetti

21.00 – “Tomorrow is Now” – Bastione Contest Freestyle

22.00 – Concerto live di LORD J e Milvio

23.00 – Finale Bastione Contest Freestyle

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non è richiesta la prenotazione.