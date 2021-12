Morto nella casa divorata dalle fiamme, choc a Pirri: la vittima è un 79enne

È un settantanovenne la vittima dell’incendio scoppiato in un appartamento di via Duca di Genova a Pirri. Il suo corpo, circondato dalle fiamme e dal fumo, è stato trovato dai Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre per domare le fiamme. Una volta dentro l’appartamento, hanno subito notato il corpo, senza vita, dell’anziano. I soccorsi sono stati inutili, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, i danni sarebbero abbastanza ingenti. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma non è improbabile che le fiamme siano partite da un elettrodomestico, forse una stufetta.

Solo al termine delle indagini congiunte dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Pirri, arrivati sul posto dopo pochi minuti, sarà possibile stabilire le esatte cause del rogo.