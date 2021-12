Tragedia a Pirri, rogo in una casa in via Duca di Genova: un morto

Tragedia a Pirri, in una casa in via Duca di Genova. Un uomo, ultrasettantenne, è morto durante un incendio scoppiato nella sua abitazione. Le fiamme si sono propagate rapidamente e, purtroppo, non gli hanno lasciato scampo. Stando a quanto trapela, c’era anche un’altra persona dentro l’appartamento che sarebbe riuscita a salvarsi. L’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, unitamente a quello di un’ambulanza del 118, è stato rapido. L’incendio è stato domato, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le verifiche per capire le cause dell’incendio.