Monserrato, una pista ciclopedonale collegherà la città al Policlinico universitario

Monserrato – Una pista ciclopedonale che collegherà la città al policlinico universitario. Non solo: due nuovi svincoli per arrivare alla cittadella e tanti progetti in cantiere, tra i quali la realizzazione di una struttura per ospitare i parenti dei pazienti ricoverati al policlinico.

Di recente il Magnifico Rettore Francesco Mola e una delegazione dell’Università di Cagliari hanno incontrato il sindaco Tomaso Locci, assessori e consiglieri per rafforzare la stretta collaborazione che va avanti da anni. “Avevo già stipulato un accordo con la Del Zompo e adesso mi ha fatto l’onore anche il nuovo Rettore – spiega il primo cittadino Locci a Radio Casteddu – è venuto in comune per un incontro e stiamo cercando di continuare quelli che erano i presupposti, di andare più sul concreto. Stiamo cercando di presentare la progettazione per una pista ciclopedonale che colleghi Monserrato con il policlinico, stiamo verificando anche con l’associazione Fiab”.

I fondi non mancano: ” Questi sono progetti che non richiedono milioni di euro e tempi infiniti”.

Un altro passo importantissimo sarà l’inaugurazione della nuova strada di collegamento, subito dopo il ponte, “un ingresso molto più veloce con il policlinico. Anche quello è un progetto del policlinico in ausilio con il comune di Monserrato. Abbiamo già presentato una progettazione all’Anas di un’ulteriore strada che parte dalla ss387 e che arriverebbe direttamente al policlinico e, anche per questo, i denari ci sono e stiamo attendendo, attraverso una conferenza di servizi, un loro un accordo. Il problema della vicinanza del policlinico e università e Monserrato è legato ai trasporti, quindi iniziamo a risolvere questo e, una volta che ci riusciremo anche grazie alla ciclopedonale, che sarà fondamentale, riusciremo ad avvicinare i nostri universitari alla città di Monserrato. Stiamo inoltre pensando a una collaborazione quando ci saranno i grandi eventi tra Monserrato e l’Università, anche per i congressi e quindi mettere a disposizione la nostra aula che può ospitare fino a 100 persone”.

Non solo: anche una mensa e un alloggio per i parenti dei pazienti ricoverati al policlinico, “servizi essenziali”.

Pochi giorni fa il comune di Monserrato, nello specifico l’assessora alle politiche sociali e della famiglia Tiziana Mori e l’assessora alla cultura e pari opportunità Emanuela Stara, hanno aderito alla proposta di collaborazione dell’associazione studentessa universitaria Unica Radio per il progetto “Mai più Soli”, per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazione di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu