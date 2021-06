Quartu, l’sos di Patrizia: “I miei gatti sfrattati, aiutatemi a trovare dove ospitarli”

SOS DI PATRIZIA MARRAS DA QUARTU A RADIO ZAMPETTA; ” I MIEI GATTI SFRATTATI AIUTATEMI A TROVARE UN’ AREA DOVE OSPITARLI.

LANCIA APPELLO DI ADOZIONE DEL CUORE PER MIELINA LA GATTINA TIGRATA BIONDA IN ATTESA DEL SIERO DI CANE PER CURARE L’OCCHIO FERITO DA UN FORASACCO.”

Patrizia volontaria di Quartu Sant’Elena inizia l’intervista con un ringraziamento per le adozioni del cuore che ha visto tre gatti Luna, Rhum e Tino trovare Famiglia grazie alla collaborazione di Radio Zampetta Sarda e di Casteddu online, e di questo la redazione condivide la felicità del lieto fine.

“Mi occupo insieme ad altre persone di qualche colonia felina di Quartu, in particolare una colonia da poco censita nei pressi di viale Marconi.

Purtroppo ci sono tante gatte ancora da sterilizzare, io mi occupo del cibo e delle spese veterinarie insieme a Gabriella e Agnese, mentre Anna fa gli stalli, le cure e quando è possibile si cerca adozione, anche perché non tutti i gatti sono adottabili. Questi gatti purtroppo sono dentro una proprietà privata e questi giorni ci hanno comunicato che non li vogliono più vedere dentro il loro terreno. I gatti sono tanti e alcune gatte hanno già partorito e non sappiamo dove sono i cuccioli e che fine faranno, alcuni vengono attaccati a morte dalle cornacchie Noi non sappiamo come risolvere questa situazione, abbiamo chiesto al comune di Quartu qualche area verde ovviamente messa in sicurezza, altrimenti i gatti scappano, dove poterli trasferire. Se qualcuno ci può aiutare per trovare una nuova area destinata a una piccola oasi felina sarei ben lieta di entrare in contatto.

Io e le altre volontarie abbiamo un appello del cuore da fare:

Mielina la gatta tigrata bionda ferita in un occhio da un forasacco, adesso in stallo per la terapia sarà a breve pronta per un’adozione.

È una gatta di colonia non adatta alla vita di strada, quindi sarà impossibile dopo la cura rimetterla in colonia. Questa dolcissima gatta è arrivata qualche anno fa da noi, è stata sterilizzata, viveva in un posto tranquillo e sicuro ma ora non lo è più, dieci giorni fa la mia amica che le porta cibo, ha notato che aveva l occhio chiuso hanno provato a mettere il collirio ma non migliorava, anche se purtroppo lei non sempre usciva fuori, allora domenica sono andata a vedere la gatta insieme a chi la segue da tempo. Aveva anche una zampa gonfia che non poggiava per terra, decidiamo di portare via la gatta perché necessitava di una visita veterinaria, portata in clinica si scopre che ha un forasacco nell’ occhio, viene tolto ma purtroppo lo ha danneggiato. Ora deve mettere 3 tipi di collirio al giorno e appena trovo un cane disponibile faremo il prelievo per il siero per poter curare l occhio. Abbiamo comprato i colliri , ma dobbiamo ancora pagare la clinica. Dovrà fare anche altri controlli perché si sospetta un forasacco anche nella zampa. La gattina è dolcissima ora sta in gabbia degenza per la terapia. La volontaria che collabora con me, Gabriella segue da sempre questa creatura e vorrebbe trovare una famiglia per Bionda, loro la chiamano così LA BIONDA. La gatta verrà data in adozione con casa in sicurezza, niente giretti in strada, anche perché di strada ne ha fatta tanta.Tutte le informazioni e per qualsiasi tipo di aiuto mi potete contattare al +39 349 494 5798.