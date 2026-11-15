Un altro big, quindi, per la Sardegna in festa l’ultimo dell’anno e Cagliari, con il Capodanno diffuso, perde sempre più consensi. Per il capoluogo sardo nessun evento da grande richiamo mediatico, gli anni in cui Mango, Zucchero, Lunapop si sono esibiti davanti al Largo Carlo Felice gremito di gente sono solo un lontano ricordo. Spazio alle altre città, ora, e il cuore del Sulcis Iglesiente conquista lo scettro per lo spettacolo più ambito che accompagnerà il pubblico al nuovo anno.

Ad annunciare il volto noto al pubblico italiano anche per la sua esperienza come giudice di X Factor è il Comune: Skin salirà sul palco di Piazza Roma giovedì 31 dicembre 2026 con un DJ set che unirà musica elettronica, sonorità pop e suggestioni sinfoniche, accompagnato dalla sua voce e da un violino dal vivo.

Ma i festeggiamenti inizieranno già mercoledì 30 dicembre.

L’Amministrazione comunale conferma infatti due serate di musica e spettacolo, dopo la partecipazione e l’entusiasmo registrati nella scorsa edizione.

Il 30 dicembre sarà dedicato al cantautorato italiano, con una giovane artista già protagonista sul palco del Festival di Sanremo, il cui nome sarà annunciato nei prossimi giorni.

Il 31 dicembre, invece, Piazza Roma si trasformerà in un grande palcoscenico con musica dal vivo, ballerini e performance artistiche, per accompagnare la città verso il nuovo anno. Due serate, insomma, per ritrovarsi in piazza e festeggiare insieme l’arrivo del 2027 a Carbonia, che investe per regalare alla città uno spettacolare fine anno.