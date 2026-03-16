Monserrato, sfurto sventato dall’arrivo delle forze dell’ordine, ieri notte in via Carbonara diversi malviventi hanno tentato di fare irruzione in una tabaccheria.

A bordo di un mezzo rubato, poi rinvenuto nell’hinterland cagliaritano, almeno tre individui con il volto coperto si sono recati innanzi al tabacchino. Con oggetti contundenti in mano, erano pronti per forzare le serrande ma l’arrivo dei militari ha fatto saltare il loro piano.

Un’escalation di furti ai danni di privati e commercianti, da Cagliari ai territori limitrofi sono numerose le segnalazioni quasi quotidiane: negozi, case come macchine parcheggiate anche sotto casa sono il bersaglio preferito dai ladri che, spesso, rimangono impuniti.