Un momento di relax sulla spiaggia, una passeggiata in piena estate per godersi il mare sardo e poi un ritrovamento decisamente particolare. È ciò che accaduto alla conduttrice Tessa Gelisio, che mentre si godeva le bellezze di Calasetta insieme al suo compagno Massimo ha incontrato un’amica che osservava un pacchetto nero portato a riva dalle onde. Non era un pacco come altri ma, afferma la conduttrice, conteneva droga. Gelisio ha postato il video a distanza di tempo per raccontare l’accaduto dopo averlo segnalato alle forze dell’ordine.

“Ora che sono passate diverse settimane posso pubblicare questo video”, spiega la conduttrice. “Pazzesco, non mi era mai successo! Stavo facendo una passeggiata in spiaggia con Massimo, quando incontriamo un’amica, incuriosita da un pacchettino trasportato dal mare sulla sabbia… Era droga! Abbiamo immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, nel frattempo il dubbio resta: chissà da dove arriva!”

E conclude con amarezza: “Ci mancava giusto questa, per le nostre già vituperate spiagge: dopo i quintali di plastica che quotidianamente giungono a riva, ora anche gli stupefacenti!”