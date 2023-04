Monserrato, attesa quasi finita per l’installazione del grappolo d’uva in vetro di Murano

Tempo d’attesa quasi finito per l’installazione del grappolo d’uva in vetro di Murano che accoglierà chi entrerà in città percorrendo la rotonda di via San Fulgenzio e Decio Mure: un imponente biglietto da visita, unico nel suo genere in tutta la Sardegna, che richiamerà la tradizione vitivinicola del luogo. Intanto sui social si scatena l’ironia e i photoshop dilagano con immaginari mega acini che dominano sul piedistallo posizionato al centro della rotatoria che ospiterà il capolavoro. Sarà un richiamo importante, un arredo urbano che darà lustro e risalto alla comunità, un bene da tutelare e valorizzare poiché anche l’occhio vuole la sua parte: non esiste il dovere senza il piacere, ed è giusto e doveroso non essere sempre e solo servili nei confronti di una realtà che marcia a rilento per via delle vicissitudini che affliggono il quotidiano, ma essere positivi e relazionarsi al futuro nel migliore dei modi. Creare, quindi, motivi importanti per mettere in evidenza anche il valore estetico può essere interpretato come una grande strategia e di questo il sindaco Tomaso Locci e la sua amministrazione ne sono a conoscenza e applicano le capacità funzionali acquisite per rendere Monserrato una città funzionale e attrattiva, bella anche da vedere oltre che da vivere. Ma i “maligni” mai mancano, sghignazzano innanzi all’opera non ancora svelata al pubblico denominandola ironicamente “l’ottava meraviglia della giunta Locci”: humor, è ovvio, che strappa un sorriso e accresce l’attesa e la curiosità intorno a quest’opera. Sanno bene tutto ciò i componenti del gruppo social “La voce di Monserrato”, quasi 13 mila iscritti, che tra riflessioni e problemi da affrontare non mancano di rallegrare le giornate dei lettori anche con le immagini del “presunto” grappolo d’uva.

Insomma, ancora un po’ di pazienza e tutto sarà svelato e, come sempre, c’è chi apprezzerà il progetto e chi no poiché accontentare in maniera oggettiva il popolo è impossibile e la democrazia regala a tutti il diritto di esprimere, sempre e nei giusti modi, la propria opinione.