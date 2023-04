Villasimius – In spiaggia a bordo di un fuoristrada: “La stagione dei cafoni è aperta”. Nella bellissima spiaggia di Campus, ancora priva di bagnanti e turisti, c’è chi non rinuncia a una passeggiata ma non a piedi bensì in macchina. Uno sfregio, un vero e proprio atto vandalico che mai si dovrebbe compiere per non turbare il fragile ecosistema e la sensibilità di chi ama e rispetta i luoghi da tutelare e valorizzare. Le immagini parlano chiaro come il video diffuso ieri in rete da “Clean Coast Sardinia”, un’associazione di volontariato, che ha già inoltrato il filmato alla polizia locale. Si vede, infatti, chiaramente il mezzo sfrecciare quasi in riva al mare del tutto incurante del comprensibile divieto e innanzi all’indignazione dei pochissimi presenti i quali non hanno esitato, smartphone in mano, a riprendere la scena e renderla pubblica.