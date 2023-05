Monserrato, arriva la Carta risparmio spesa: 382 euro per beni di prima necessità

Un piccolo contributo che, in tempi di crisi, è più che ben accolto: i Ministri dell’Agricoltura e dell’Economia hanno infatti firmato il decreto che attua la nuova “Carta risparmio spesa 2023”, misura prevista dalla manovra di bilancio 2023 per sostenere i nuclei familiari in stato di bisogno

Il nuovo bonus consiste in un contributo destinato all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, purché aderenti all’apposita convenzione con il Ministero.

I beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, iscritti all’Anagrafe comunale e in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15 mila euro annui.

Sono esclusi dall’assegnazione della Carta prepagata i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di altri aiuti come il reddito di cittadinanza. In particolare, il beneficio consiste nell’assegnazione di una carta prepagata del valore di 382,50 euro per ogni famiglia avente diritto.

Per l’assegnazione delle Carte prepagate a favore dei beneficiari, l’INPS rende disponibili ai singoli Comuni gli elenchi attraverso un’applicazione web, unitamente alle relative Istruzioni Operative. I Comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi e sulla base del numero di carte loro assegnate.

Le carte per l’acquisto dei beni alimentari verranno assegnate, secondo la seguente scala di priorità:

famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Nei diversi criteri di assegnazione, poi, ha un posto prioritario sempre la famiglia con ISEE più basso.

Successivamente, gli elenchi definitivi dei beneficiari individuati, verranno inviati dal Comune all’INPS, che li trasmette in via telematica a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte, tramite la società controllata Postepay.

Le carte prepagate saranno nominative e saranno rese operative a partire dal mese di luglio 2023, che i beneficiari dovranno ritirare direttamente presso gli uffici postali.