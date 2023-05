La nuova moda a Sarroch: segnaletica stradale divelta e imbrattata

Una street art non gradita è quella apparsa a Porto Columbu, Perd’E Sali, dove una o più persone hanno imbrattato i cartelli. Non solo: è stato divelto lo Stop posizionato nell’arteria che collega Porto Columbu e Pula. Azioni che hanno generato, giustamente, le reazioni dei cittadini e dei frequentatori della zona che non hanno esitato a condannare gli atti vandalici che, oltre a deturpare il luogo, generano un servizio in meno per i cittadini.