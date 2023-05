San Gavino Monreale dice addio a Tziu Giovanni: è stato il padre dell’associazione “Skizzo”

Addio a Tziu Giovanni, padre, amico e pilastro importante per l’associazione “Skizzo”, nata per ricordare il giovane Simone Farci che, anno dopo anno, si è affermata come una tra le realtà locali più importanti e impegnate al fine di divulgare concetti, valori e arte nel territorio del Medio Campidano.

“Continueremo ad onorare tuo figlio Simone (SKIZZO) come volevi tu, ci mancherai tantissimo, ti saremmo per sempre grati” esprimono commossi i membri dell’associazione. Questo pomeriggio nella chiesa Santa Lucia (convento) alle 16:30 ci saranno i funerali per salutare quel papà che ha perso il suo adorato figlio troppo presto ma che, grazie alla forza dei suoi amici, ha sollevato un po’ il suo cuore dall’immenso dolore. Amici unici, particolari che, nel 2013, hanno organizzato un evento per ricordare Simone, conosciuto come Skizzo. Alla fine dell’evento, che ha riscosso un notevole successo, il gruppo di amici ha deciso di realizzare qualcosa per il paese. È nata così l’idea di dar vita a pensieri, parole, valori e concetti attraverso l’arte, soprattutto i murales.