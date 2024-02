Monserrato, appello disperato per un gatto randagio sparito nel nulla

“Questo randagino è scomparso dal 15 gennaio dalla zona via Sa Giara/traversa Sa Giara/via delle Rose/via Terralba, a Monserrato. È un gattino maschio intero che ogni giorno dorme nel pianerottolo di casa mia, sia il pomeriggio sia la notte e, puntualissimo, viene per pranzo e per cena. Ecco perché mi sembra strano che non si sia fatto più vedere nemmeno per mangiare, nonostante il periodo di calore.

Qualche giorno prima di scomparire gli ho messo l’antiparassitario e ha la cuccia nel mio cortile, a brevissimo lo avrei fatto sterilizzare per poi prenderlo con me e trovargli casa.

Segni particolari: canino sinistro spezzato”. Non si da pace la donna che non vede più da un mese il felino di cui si prendeva cura e che, senza arrendersi, continua a cercare.