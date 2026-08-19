Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 20 agosto.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche velatura in transito in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 24°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Sassari farà bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 22°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta pertanto un giovedì di sole, con venti da deboli a tesi dai quadranti sud-orientali e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. Allerta meteo per l’afa.

Curiosità: sapevate che l’acqua di mare contiene naturalmente numerosi sali minerali, tra cui magnesio, calcio e potassio? Dopo un bagno, questi minerali possono lasciare sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza, mentre il movimento nell’acqua favorisce la circolazione e aiuta a rilassare la muscolatura. 🌊☀️

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba