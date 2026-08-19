Simone Convertini, 26 anni, militare in servizio a Teulada, domenica mattina viaggiava con la fidanzata in moto quando ha perso il controllo del mezzo ed sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Per il giovane non c’è stato niente da fare, purtroppo è deceduto poco dopo l’impatto, mentre la ragazza è stata trasportata in codice rosso al Brotzu.

Simone è stato vegliato questa mattina nella parrocchia di San Francesco da Paola sino al momento del funerale, una giovane vita spezzata troppo presto la domenica di metà agosto.

“L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Convertini, giovane militare pugliese deceduto in un incidente stradale con la sua moto in via Roma” ha comunicato il sindaco Gian Luca Pittoni. “La violenza dell’impatto e l’interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati. La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità.

Il dolore dei familiari è anche il nostro: Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata Sephora attualmente ricoverata al Brotzu.

Alla famiglia giunga la più sentita vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità”.

L’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi ha espresso “la propria vicinanza alla nostra concittadina e volontaria del primo soccorso, coinvolta nel gravissimo incidente in cui ha perso la vita il suo fidanzato Simone Convertini.

In queste ore difficili, il nostro pensiero è con lei, con la sua famiglia e con tutti coloro che le vogliono bene.

A lei rivolgiamo un augurio sincero di pronta guarigione e tutta la forza possibile per affrontare questo momento.

La comunità di Sant’Anna Arresi le è accanto, con affetto e rispetto”.