Monserrato, 84mila euro per il rifacimento delle strade a nord della 554

Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento e consolidamento delle strade a nord della statale, “lavori che hanno dovuto attendere la conclusione della stagione invernale affinchè l’operato svolto non venisse vanificato nelle fasi della sua realizzazione da eventi atmosferici avversi” spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. “L’intervento attuale, rispetto ai due interventi già effettuati negli anni precedenti dall’amministrazione Locci, sarà più radicale ed incisivo come anche la cifra investita testimonia”.

La durata dei lavori prevista sarà pari a 30 giorni circa. Su Tremini, S’ecca e S’arena, Terr’e Teula, Is Gregorius e Cuccuru Angius i quartieri interessati.

“E’ una lavorazione che per la terza volta da quando sono sindaco pongo in essere in ragione di elementi di urgenza che ci vengono quotidianamente rappresentati dai cittadini che vi abitano e dagli enti pubblici e privati che vi operano – spiega il primo cittadino Tomaso Locci – ad esempio nella raccolta dei rifiuti o nell’espletamento di quei compiti assistenziali ed emergenziali di protezione civile e di soccorso. Sono purtroppo gli unici interventi che attualmente la normativa vigente ci permette di porre in essere in una zona che ha ancora un Piano di Risanamento in itinere nella sua approvazione ed adozione, nella consapevolezza che una volta terminato il percorso del Piano di Risanamento e del PUC l’intera zona possa essere urbanizzata e dotata dei servizi, sottoservizi e strade asfaltate che i cittadini che vi abitano aspettano da oltre trent’anni”. E ancora, conclude Locci, “nelle more siamo soddisfatti di aver reperito i fondi per una messa in sicurezza delle strade attraverso periodici interventi. Ringrazio l’Assessore Nonnoi, il Presidente di Commissione Ignazio Tidu e tutta la maggioranza consiliare che si è adoperata per la realizzazione dell’intervento”.

Le strade interessate dai lavori, nello specifico, sono: le vie Antonio Gramsci, Sandro Pertini, Enrico Berlinguer, Umberto Terracini, Aldo Moro, Pietro Nenni, Emilio Lussu, Manzoni, Leopardi, Ungaretti, Foscolo, dalla 1^ strada alla 5^ strada S’ecca e S’arena, Strada Comunale S’Ecca e S’Arena, 2^ e 4^ Strada Cuccuru Angius, XXI Aprile 1991, dalla 2^ alla 4^ strada Terr’ e Teula, dalla 1^ alla 3^ strada Is Gregorius.