Fuori 200 migranti dal Cas di Monastir: bus scortati dalla polizia diretti all’aeroporto per trasferire parte degli ospiti. La disposizione è avvenuta dopo gli ultimi episodi di violenza che, tra risse e coltellate, hanno fatto scattare l’allarme. L’operazione è iniziata durante la notte, il trasferimento è ancora in corso.

A dimostrare quanto il clima sia teso è anche l’ennesimo servizio andato in onda ieri sera a Fuori dal Coro, che ha messo in evidenza cosa accade all’interno del Cas e fuori dal centro di accoglienza straordinaria. Da Monastir a Cagliari un gruppo di giovani uomini si dirige per spacciare, in piazza del Carmine come in piazza Matteotti alcuni individui sono stati sorpresi in flagranza.

La preoccupazione tra i residenti e i commercianti è tanta: paura ad uscire da casa, fatturati in calo anche del 50%. Al centro commerciale di San Sperate la situazione non va meglio: “Ci sono solo loro” espone un esercente con il volto coperto. “Finirà per chiudere”. In questo clima di alta tensione ci sono anche i costi, elevatissimi, da non dimenticare: 26 milioni di euro dei contribuenti per tenere in piedi un centro ormai fuori controllo.