

In vantaggio con Pio Esposito, gli azzurri si fanno rimontare e subiscono tre gol in in undici minuti,Sebastiano Esposito in tribuna.

Vanificata l’impresa con la Francia,l’Italia e’ fuori dalla Nations League , azzurri irriconoscibili subiscono le folate dei diavoli rossi e mostrano una fragilita’ difensiva preoccupante.

Mancini schiera Donnarumma in porta, difesa a 4 con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori; a centrocampo da destra Barella, Tonali e Fagioli; in attacco a sorpresa, Pisilli e Koleosho ai fianchi di Pio Esposito.

Parte bene l’ Italia e all’ottavo minuto si rende pericolosa con Fagioli,si salva il portiere belga anche sul tap-in di Pisilli.

Rischia l’ Italia su iniziativa di De Ketelaere,ma subito dopo va in vantaggio con Pio Esposito che sul cross basso di Kayode va in scivolata sul primo palo e col destro indirizza la palla sotto la traversa.

Dopo soli quattro minuti gli azzurri subiscono il pareggio ad opera di De Cuyper a termine di un azione magistrale del Belgio che ribalta il risultato dopo sette minuti con Ngoy che la mette sotto a traversa dopo il colpo di testa dell’altro centrale, Mechele, favorito dalla caduta di Calafiori.

Ancora dopo soli quattro minuti l’Italia subisce il tris,Doku impervrsa a centro area,parte dal limite, sorprende Scalvini e Bastoni e con il mancino insacca.

Al 43° gli azzurri rischiano il tracollo totale a seguito di un errore di Bastoni, De Bruyne di sinistro indirizza in porta ma Donnarumma si supera mandando il pallone sul palo.

Finisce il primo tempo, azzurri in grande difficolta’.

Ad inizio ripresa Mancini cerca di correre ai ripari ,sostituisce Pisilli e Fagioli con Dimarco e Doumbia ,ma e’ il Belgio che si rende pericoloso con De Bruyne al 52° e De Ketelaere al 54°; e successivamente inserisce Palestra e Cisse al posto di Scalvini e Tonali .

Al 63° minuto ancora pericolosissimo De Bruyne ma Donnarumma dice ancora no ed al 69° Bastoni rischia in area trattenendo De Cuyper.

Mancini tenta la carta Vergara che prende il posto di Koleosho e si sistema a destra del tridente.

Nonostante i tentativi azzurri arriva invece il poker belga con Diego Moreira che completa il disastro azzurro.

Nel finale viene concesso un rigore per un mani di Raskin sul tiro di Cisse; dal dischetto Pio Esposito calcia malissimo ,respinge il portiere belga .

Italia in grande sofferenza contro la tecnica e la velocita’ dei Diavoli rossi viene cosi’ mestamente eliminata dalla Nations League .