Guspini, addio a Massimiliano Montis, 48 anni, è morto questa sera in un tragico incidente nella periferia del paese: comunità sotto shock.
Montis era a bordo della sua macchina, la vettura è andata a sbattere contro un palo e per l’uomo non c’è stato niente da fare.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Un altro ferito è stato trasportato in ospedale.
Montis, padre di famiglia, era molto conosciuto: aveva una concessionaria vicino al luogo dell’incidente mortale.
Lascia la moglie e i figli.