Guspini, addio a Massimiliano Montis, 48 anni, è morto questa sera in un tragico incidente nella periferia del paese: comunità sotto shock.

Montis era a bordo della sua macchina, la vettura è andata a sbattere contro un palo e per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Un altro ferito è stato trasportato in ospedale.

Montis, padre di famiglia, era molto conosciuto: aveva una concessionaria vicino al luogo dell’incidente mortale.

Lascia la moglie e i figli.