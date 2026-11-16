Oltre mille negozi chiusi in tredici anni nei nove comuni del Sud Sardegna monitorati da Confcommercio. È il bilancio della crisi del commercio di prossimità, al centro della mobilitazione nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, alla quale ha aderito Confcommercio Sud Sardegna con iniziative in otto centri dell’Isola e la consegna simbolica delle chiavi delle attività ai rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Tra il 2012 e il 2025 sono scomparse complessivamente 1.002 attività commerciali, con una contrazione del 18,73%: da 5.351 a 4.349 esercizi. Il dato più pesante riguarda Cagliari, che ha perso 524 negozi, pari al 24,8% del totale. A Quartu Sant’Elena le chiusure nette sono state 170, mentre Carbonia registra la flessione percentuale più elevata, con il 29,19% in meno e 87 attività scomparse.

La mobilitazione ha coinvolto Cagliari, Iglesias, Assemini, Capoterra, Muravera, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco e Serramanna. L’obiettivo è sollecitare le amministrazioni a inserire il rilancio del commercio di vicinato nelle politiche di rigenerazione urbana, attraverso il recupero dei locali sfitti, incentivi alle nuove aperture e interventi per migliorare gli spazi pubblici.

“Quando chiude un negozio, il conto lo paga tutta la città”, afferma il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Marco Mainas, sottolineando le conseguenze sociali ed economiche della desertificazione commerciale, soprattutto per anziani, famiglie e quartieri.

L’associazione propone un percorso condiviso con i Comuni per censire i locali inutilizzati, analizzare i flussi nelle vie commerciali e individuare interventi mirati. “La chiave deve aprire un lavoro concreto, con obiettivi, tempi e risultati verificabili”, aggiunge il direttore Giuseppe Scura, indicando tra le priorità anche la valorizzazione delle botteghe storiche, il rilancio dei mercati e la riattivazione degli spazi vuoti.

La crisi riguarda anche il resto dell’Isola: secondo i dati diffusi a settembre, i piccoli negozi in Sardegna sono passati dai 23.915 di fine 2025 ai 23.622 del 30 giugno 2026, con una perdita di 293 attività in sei mesi. A livello nazionale, tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante.