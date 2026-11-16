Nei giorni scorsi è stata riscontrata un’anomala mortalità tra i volatili presenti nelle voliere del Parco di Monte Urpinu, a seguito della quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ha confermato la positività degli esemplari deceduti al virus dell’Influenza Aviaria. Gli esami di laboratorio hanno evidenziato una patologia di estrema gravità (HPAI), caratterizzata da un’elevata carica infettante e da un alto potenziale di contagio tramite feci e secrezioni respiratorie, con conseguente rischio di contaminazione ambientale.

All’esito degli esami, l’Amministrazione comunale si è immediatamente confrontata con la ASL di Cagliari al fine di tutelare anzitutto l’avifauna selvatica cittadina, scongiurando rischi di contagio negli altri parchi urbani e nelle aree umide e individuando, al contempo, ogni possibile mezzo per evitare o contenere al minimo eventuali abbattimenti dei propri volatili. A tale ultimo fine, a seguito della prima comunicazione della ASL del 13 novembre, il Comune ha trasmesso una proposta tecnica di protocollo sanitario, chiedendo di valutare misure alternative e dichiarandosi disponibile a farsi carico dei relativi oneri economici, pur di salvaguardare gli esemplari e, soprattutto, di escludere l’adozione di misure generalizzate all’interno del Parco.

Nel corso dell’incontro tecnico tenutosi nella mattinata di sabato 14 novembre 2026 e nella successiva risposta formale, il Servizio Veterinario della ASL di Cagliari ha tuttavia spiegato che la normativa europea (Regolamento UE 2016/429 e Regolamento delegato UE 2020/687) classifica l’HPAI come malattia di categoria A e impone procedure di eradicazione obbligatorie, prive di alcun margine di discrezionalità o possibilità di deroga per il caso specifico. L’Autorità sanitaria ha chiarito però che l’obbligo di procedere all’abbattimento riguarda esclusivamente i volatili già coinvolti nel focolaio di infezione e presenti nelle strutture del Parco dove si sono verificati i decessi, precisando che nessun intervento di questo tipo riguarderà la fauna selvatica libera, a partire dai pavoni che vivono liberamente all’interno di Monte Urpinu.

Come evidenziato dalla stessa ASL, tale provvedimento si rende strettamente necessario per interrompere immediatamente la catena di trasmissione: data l’altissima virulenza riscontrata, la mancata tempestiva eradicazione del focolaio comporterebbe un rischio concreto e imminente di diffusione del contagio verso le vicine aree umide di Molentargius e Santa Gilla, mettendo in serio pericolo l’intera e preziosa avifauna selvatica cagliaritana, tra cui le storiche colonie di fenicotteri rosa.

“In un dialogo collaborativo con la ASL abbiamo valutato congiuntamente ogni possibile strada percorribile, compreso un protocollo sanitario a nostre spese, per contenere il contagio ed evitare il rischio gravissimo che il virus si diffondesse all’intera avifauna selvatica cittadina”, dichiarano congiuntamente il Sindaco e l’Assessora con delega alla Gestione faunistica. “La normativa europea era tuttavia chiara e obbligatoria al riguardo: se da un lato siamo riusciti fortunatamente a escludere un abbattimento generalizzato, salvaguardando ad esempio i pavoni presenti nel parco, purtroppo non è stato possibile evitare quello degli esemplari già coinvolti nel focolaio di infezione perché ospitati nelle stesse voliere in cui sono stati rinvenuti gli animali deceduti. Proviamo profondo dolore per questa perdita, ma siamo chiamati a un doveroso senso di responsabilità nel contemperare gli interessi in gioco, per mettere in salvo l’intero patrimonio avifaunistico protetto della nostra città e proteggere specie simbolo come i fenicotteri delle nostre lagune”.

L’Amministrazione comunale collaborerà con l’Autorità sanitaria per garantire il rapido risanamento e la riapertura dell’unica area interdetta del Parco, confermando che la restante parte di Monte Urpinu resta regolarmente aperta e pienamente fruibile in sicurezza.