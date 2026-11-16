“Accolgo con favore la notizia del trasferimento di circa 150 persone ospitate nel centro di accoglienza di Monastir, un primo passo per ridurre il sovraffollamento e alleggerire la pressione su una struttura che da mesi opera in condizioni difficili.

Seguo la situazione del centro ormai da tempo. Dopo l’aggressione del 24 giugno all’hotspot di Monastir, sono immediatamente andato a Iglesias per esprimere la mia solidarietà al militare del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” rimasto ferito. Insieme al segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ho poi visitato il centro per vedere di persona in quali condizioni lavorasse il personale e ascoltarne le esigenze. L’incontro con il militare e ciò che ho visto e ascoltato durante il sopralluogo mi hanno colpito profondamente. Ho sempre ritenuto inaccettabile che un carabiniere potesse essere aggredito e ferito mentre era in servizio e che il personale dovesse operare in condizioni precarie è uno smacco al cuore della democrazia inaccettabile. Il fatto che tali criticità si protraessero da tempo, poi, rendeva ancora più urgente affrontarle con decisione e determinazione.

Proprio da quanto emerso durante il sopralluogo è nata l’interrogazione parlamentare con cui ho chiesto al Governo di verificare le condizioni operative, strutturali e igienico-sanitarie del centro. Ho sollecitato interventi sugli organici, la manutenzione e l’adeguamento dei locali, protocolli operativi chiari e un confronto con le amministrazioni e le rappresentanze del personale.

Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni per l’attenzione riservata a Monastir. Ora mi aspetto che al trasferimento seguano misure stabili per mantenere le presenze entro la capienza della struttura e garantire spazi idonei, personale sufficiente e procedure chiare. Continuerò a sollecitare questi interventi in raccordo con le autorità competenti, perché chi lavora a Monastir possa contare ogni giorno su condizioni di sicurezza adeguate”.