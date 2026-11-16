Maracalagonis, scuole nel mirino degli hacker: un’altra mail con minacce di ordigno e di cibo avvelenato in mensa. Come sta succedendo in questi giorni in tante scuole in Italia, anche in paese è arrivata la segnalazione, che è stata presa in carico immediatamente. Sono stati avvertiti, infatti, il Dirigente scolastico, le Forze dell’Ordine e gli uffici comunali competenti e la sindaca Francesca Fadda ha personalmente chiamato in prefettura e al 112, oltre che alla stazione locale, la quale è in stretto contatto con gli organi competenti.

“Sono state seguite tutte le procedure di sicurezza previste. So bene che quando si parla di scuola e di figli, la paura è tanta. E vi capisco” esprime Fadda, “perché sono mamma prima che Sindaco.

Vi chiedo però una cosa importante: non inoltrate le mail, non inoltrate screenshot, non fate girare voci. Queste mail servono proprio a creare panico. Se ricevete qualcosa di strano, segnalatelo subito ai carabinieri, alla scuola o al Comune, non ai gruppi WhatsApp”.