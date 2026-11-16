All’alba del 16 novembre, a Cagliari, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in Piazza Yenne, dove un uomo era stato aggredito con uno spray urticante da una coppia (un 24enne di origine algerina e una 18enne del posto) che gli aveva sottratto il telefono cellulare prima di fuggire.

Rintracciati nelle immediate vicinanze, i due hanno opposto ferma resistenza ai militari operanti sferrando calci, spinte e utilizzando nuovamente lo spray contro le forze dell’ordine prima di essere posti in sicurezza.

Entrambi sono stati tratti in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.