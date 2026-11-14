Tuvixeddu, allarme al Predio Ibba: «Scavi con un escavatore ai piedi della necropoli».

Il blogger Marcello Polastri ha pubblicato sui social la segnalazione relativa a demolizioni di strutture in pietra e accensione di fuochi nell’area di Vico IV Sant’Avendrace. Chiesti controlli urgenti per verificare eventuali autorizzazioni e tutelare il patrimonio archeologico.

Un escavatore meccanico al lavoro, scavi nel terreno, strutture in pietra demolite e fuochi accesi per bruciare sterpaglie e altri materiali. È quanto segnala Marcello Polastri in un post pubblicato sui social, relativo all’area del Predio Ibba, in Vico IV Sant’Avendrace, ai piedi del colle di Tuvixeddu, uno dei siti archeologici più importanti di Cagliari. Una denuncia che è stata accompagnata da una richiesta formale di intervento rivolta alle autorità.

A presentare l’esposto è lo stesso Polastri, guida turistica e giornalista, che ha scritto ai Carabinieri, alla Polizia Locale di Cagliari, alla Soprintendenza competente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, chiedendo accertamenti urgenti sulle attività in corso.

Al centro della preoccupazione c’è soprattutto la particolare rilevanza archeologica della zona, caratterizzata dalla presenza di antiche sepolture riconducibili alla necropoli di Tuvixeddu, pozzi, cavità e altre testimonianze di interesse storico. Polastri segnala inoltre la presenza sul terreno di frammenti ceramici e anforari, elementi che renderebbero ancora più delicata la situazione.

Nella segnalazione viene evidenziata anche l’assenza, almeno per quanto riferito, di cartelli relativi a eventuali concessioni edilizie o indicazioni sulla natura degli interventi. Le operazioni di scavo e demolizione, secondo quanto denunciato, sarebbero effettuate anche con l’impiego di mezzi meccanici.

Un altro aspetto riguarda l’accensione di fuochi, presumibilmente per bruciare sterpaglie e altri materiali, in prossimità di vecchie costruzioni in pietra calcarea, descritte come ex magazzini in stile campidanese. L’area sarebbe raggiungibile da Vico IV Sant’Avendrace e in parte visibile anche da via Monte Melaghetto e dalla più elevata via San Donà.

Da qui la richiesta alle autorità di effettuare un sopralluogo per chiarire la natura delle attività, verificare l’esistenza delle necessarie autorizzazioni e accertare che gli interventi siano compatibili con le esigenze di tutela archeologica e paesaggistica.