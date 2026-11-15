Si è svolto ieri il sit-in a Su Loi per chiedere la ripartenza del cantiere inerente alle opere idrauliche dei rii San Girolamo e Masone Ollastu: due infrastrutture importanti, incompiute per problemi di tempi, ditte e burocrazia e a pagare le conseguenze sono i cittadini. La paura di eventi meteo eccezionali è sempre dietro l’angolo ma il pericolo corre anche sulle strade deviate e spezzettate che aggirano i lavori fermi.

Deviazioni e divieti caratterizzano la viabilità locale, sottoponendo i residenti a un percorso pieno di insidie.

La protesta pacifica è stata organizzata dal Comitato Ponti Sicuri ss 195 a Capoterra, presenti le autorità locali e decine di cittadini.

Il sindaco Beniamino Garau: “Un momento importante di partecipazione, per richiamare l’attenzione su un’opera strategica per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio, in un’area duramente colpita dalla drammatica alluvione del 2008.

L’ho detto chiaramente: sarò sempre al fianco dei cittadini, mettendoci la faccia e facendo sentire la nostra voce anche nei confronti degli enti e delle istituzioni sovraordinate.

Per questo ho annunciato l’istituzione, insieme al Comitato, di un tavolo permanente presso il Comune, per seguire costantemente la vicenda, pretendere risposte e lavorare concretamente per la ripresa dei lavori. Se necessario, siamo pronti ad arrivare fino a Roma, coinvolgendo direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente.

Un ringraziamento sincero al Comitato ponti sicuri S.S. 195 Capoterra e a tutti i cittadini che hanno partecipato, condividendo una preoccupazione e un disagio comune. Un grazie particolare a chi ha scelto di esserci e di rinnovare la propria fiducia nell’Amministrazione comunale.

Sappiamo che sarà un percorso difficile, ma vogliamo affrontarlo insieme, con determinazione e con l’obiettivo di arrivare finalmente a una soluzione.

Quel cantiere deve ripartire. Non è soltanto una strada: è la sicurezza di tante famiglie e il ritorno alla normalità che i cittadini aspettano da troppo tempo”.