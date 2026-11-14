Nella serata di mercoledì, gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati dalla Sala Operativa in viale dei Giornalisti, dove tramite linea 112 N.U.E., era stato segnalato che un uomo, approfittando dell’apertura delle porte dell’autobus, in corrispondenza di una fermata in viale Sant’Avendrace, si era impossessato della borsa di una ragazza, dandosi successivamente alla fuga.

Le grida di aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione dell’uomo che ha richiesto l’intervento e che si è messo immediatamente all’inseguimento del fuggitivo, a bordo del proprio scooter.

Durante la fuga, il ventottenne ha tentato di disfarsi della borsa, lanciandola in un’aiuola e dopo essere inciampato sul marciapiede e aver urtato un palo della luce, è stato raggiunto dai presenti fino all’arrivo delle Volanti, intervenute tempestivamente sul posto.

La vittima ha quindi recuperato la propria borsa, constatando che nulla era stato asportato.

Al termine delle operazioni, il ventottenne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati dagli Agenti della Polizia sono stati sottoposti alla valutazione dell’A.G. e, a seguito di udienza, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e contestualmente il nulla osta all’espulsione.