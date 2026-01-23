È stato rilasciato su una cauzione da 200 mila franchi Jacques Moretti, proprietario del locale Le Costellation, luogo della tragedia della notte di Capodanno. Così ha deciso il Tribunale delle misure coercitive di Sion nei confronti di Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica per omicidio, lesioni e incendio colposi.

A versare la somma sarebbe stato “un caro amico” della coppia, che vuole mantenere l’anonimato. L’ipotesi circolava da giorni, dopo che Agi aveva citato una lettera arrivata sulla scrivania della procuratrice Pillaud in cui si parlava appunto di questi amico.

Moretti sarà comunque tenuto all’obbligo di firma e alla consegna dei documenti.

Il tribunale ha spiegato che c’è stata un’attenta valutazione dell’effettivo pericolo di fuga e del rapporto con la persona che ha effettuato il pagamento della cauzione.

Durissima la reazione del governo italiano:

“Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il Governo italiano chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto”, le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni suo social.

Le fa eco il ministro degli Esteri è vicepremier Antonio Tajani:”Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano. Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto”.