Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 10 Gennaio

L a circolazione depressionaria si rinforzerà determinando molte nubi che si intensificheranno nel pomeriggio con deboli piogge sparse. I venti saranno tes i e il mare molto agitato . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio . Si prevedono 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o forti e provenienti da O vest- Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà moss o . E' prevista allerta meteo per il vento . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 0 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o molto forti e provenienti d a O vest- Nord ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o molto fort i e provenienti da Ovest- Nordov est per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad aumento della nuvolosità e deboli piogge in serata. Sono previsti 2mm di poggia. La temperatura massima sarà di 8 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o molto forti per tut t a la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest- Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso e ventoso , con qualche pioggia e temperatur e i n calo che arrive ranno a massime di 1 4 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba