Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 10 Gennaio
La circolazione depressionaria si rinforzerà determinando molte nubi che si intensificheranno nel pomeriggio con deboli piogge sparse. I venti saranno tesi e il mare molto agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Si prevedono 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 8°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad aumento della nuvolosità e deboli piogge in serata. Sono previsti 2mm di poggia. La temperatura massima sarà di 8° C e la minima di 5°C. I venti saranno molto forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso e ventoso, con qualche pioggia e temperature in calo che arriveranno a massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba