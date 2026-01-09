Anche Mandas dice no ai fuochi dentro ai locali pubblici: “Dopo la tragedia di Crans-Montana la misura è necessaria e urgente”.

Il sindaco Umberto Oppus vieta qualsiasi spettacolo con le candele scenografiche che in Svizzera hanno causato la morte di decine di persone. Un dramma che non può essere dimenticato quello avvenuto la notte di Capodanno all’interno del locale che si è trasformato una trappola di fuoco e fumo: la causa sarebbe da attribuire alle candele scintillanti avvicinate troppo al soffitto infiammabile.

“Un’ordinanza, con effetto immediato, che vieta i fuochi pirotecnici nei locali pubblici.

Su tutto il territorio comunale sara’ vietato l’utilizzo di fuochi, candele scenografiche e articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici e di proprietà comunale” spiega il sindaco.