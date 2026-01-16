Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 7 Gennaio

L e pression i medio-alte determineranno tempo in prevalenza stabile e parzialmente soleggiato soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est -Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudes t, Il mare sarà moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 °C e la minima di 10 °C. I venti sarann o tes i e provenienti da Est- Sudest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e p rovenienti da Est-Nordest, tes i al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poc o mosso . A Nuoro la giornata sarà caratterizzat a da nubi sparse alternate a schiarite e nuvolosità in graduale aumento fino a cielo coperto con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Norde s t, tesi al pomeriggio e provenienti da Est. Abbiamo dunque alle porte un sabato parzialmente nuvoloso , in prevalenza senza piogge e con temperatur e in leggero aumento che arrive ranno a massime di 1 8 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba