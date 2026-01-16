Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 17 Gennaio
Le pressioni medio-alte determineranno tempo in prevalenza stabile e parzialmente soleggiato soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudest, Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e nuvolosità in graduale aumento fino a cielo coperto con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12° C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est. Abbiamo dunque alle porte un sabato parzialmente nuvoloso, in prevalenza senza piogge e con temperature in leggero aumento che arriveranno a massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba