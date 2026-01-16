Non ce l’ha fatta purtroppo il 19enne accoltellato questa mattina attorno alle 12 all’istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia. Troppo gravi i traumi riportati dal giovane che era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la perforazione della milza. Il giovane era stato vittima di un’aggressione da parte di un compagno 18enne.

Stando a quanto appreso sino a questo momento, sembra che i rapporti fra i due ragazzi fossero tesi da giorni. Il giovane aggressore sarebbe entrato in classe colpendo il 18enne al costato, pare dopo un litigio in bagno. Panico e paura fra gli studenti e intervento essenziale del professore che è riuscito a togliere il coltello dalle mani dell’aggressore.

Il 18enne è stato fermato dalle forze dell’ordine, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.