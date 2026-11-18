Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 19 novembre.
Tutta l’isola sarà interessata da una perturbazione in transito che determinerà tempo instabile e nuvoloso ovunque. I venti saranno forti dai quadranti occidentali in rotazione a sud-occidentali e il mare da mosso a molto mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà tempo instabile con nubi sparse e qualche piovasco, specie tra mattina e mezzogiorno. Sono previste deboli piogge.
La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà mosso.
A Sassari farà tempo instabile con nubi sparse e rovesci, specie tra notte e mattina. Sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.
I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest, con raffiche fino a 80 km/h nelle zone più esposte e sulle coste.
Si prevede allerta meteo per vento forte e maltempo.
A Oristano farà tempo instabile con cielo nuvoloso e rovesci, specie tra notte e mattina. Sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.
Il mare sarà mosso.
A Nuoro farà tempo instabile con nubi sparse e piovaschi. Sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C.
I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest, con raffiche intense nelle zone più esposte.
Si prevede allerta meteo per vento forte e maltempo.
Sarà pertanto un giovedì di maltempo, con venti forti e temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Allerta meteo per vento forte e rovesci in tutta la Sardegna.
Curiosità: In questi weekend continua Autunno in Barbagia, con le Cortes Apertas.
Le case e i cortili dei paesi si aprono ai visitatori e in ognuno si può assaggiare un piatto diverso, vedere un artigiano al lavoro o ascoltare i canti tradizionali: è come entrare, per un giorno, nella vita vera del paese.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba