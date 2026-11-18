Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 19 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da una perturbazione in transito che determinerà tempo instabile e nuvoloso ovunque. I venti saranno forti dai quadranti occidentali in rotazione a sud-occidentali e il mare da mosso a molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo instabile con nubi sparse e qualche piovasco, specie tra mattina e mezzogiorno. Sono previste deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà tempo instabile con nubi sparse e rovesci, specie tra notte e mattina. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.

I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest, con raffiche fino a 80 km/h nelle zone più esposte e sulle coste.

Si prevede allerta meteo per vento forte e maltempo.

A Oristano farà tempo instabile con cielo nuvoloso e rovesci, specie tra notte e mattina. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà tempo instabile con nubi sparse e piovaschi. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C.

I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest, con raffiche intense nelle zone più esposte.

Si prevede allerta meteo per vento forte e maltempo.

Sarà pertanto un giovedì di maltempo, con venti forti e temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Allerta meteo per vento forte e rovesci in tutta la Sardegna.

Curiosità: In questi weekend continua Autunno in Barbagia, con le Cortes Apertas.

Le case e i cortili dei paesi si aprono ai visitatori e in ognuno si può assaggiare un piatto diverso, vedere un artigiano al lavoro o ascoltare i canti tradizionali: è come entrare, per un giorno, nella vita vera del paese.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba