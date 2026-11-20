Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 21 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da una circolazione dai quadranti occidentali che determinerà tempo variabile con nubi sparse e schiarite, senza piogge significative. I venti saranno moderati dai quadranti occidentali e il mare da mosso a molto mosso sui settori occidentali e settentrionali.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà bel tempo con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Si prevede allerta meteo per il vento.

A Oristano farà bel tempo con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà bel tempo con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 11°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Si prevede allerta meteo per il vento.

Sarà pertanto un sabato variabile, con venti occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 21°C. Allerta meteo per vento forte nelle aree interne e sui settori occidentali della Sardegna.

Curiosità: A San Gavino Monreale, in queste settimane, si raccoglie lo zafferano.

Va colto a mano, all’alba, e per un solo grammo servono circa 150 fiori. Per questo è chiamato l’oro rosso del Campidano.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba