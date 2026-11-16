Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 17 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni in rinforzo che determinerà tempo prevalentemente stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche passaggio nuvoloso più compatto al mattino e nelle zone interne. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole prevalente per gran parte della giornata, con qualche nube passeggera. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Si prevede mare poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche nube in più al mattino. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si prevede allerta meteo.

Sarà pertanto un martedì di sole e cielo poco nuvoloso, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 22°C. Nessuna allerta meteo per calore intenso in Sardegna.

Curiosità: Novembre è il mese dei primi porcini dopo le piogge autunnali, e la fregula è il piatto delle sagre di Autunno in Barbagia: la pasta tostata sarda assorbe il sugo di funghi e salsiccia e diventa quasi cremosa, senza bisogno di panna. È davvero una squisitezza!

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba