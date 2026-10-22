Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 23 ottobre.

La Sardegna sarà interessata da un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto a partire dal pomeriggio, per effetto dell’ingresso di correnti più umide. Sui settori occidentali sono attese deboli precipitazioni tra il pomeriggio e la sera, mentre sul resto dell’isola prevarranno inizialmente condizioni più asciutte, con schiarite alternate al passaggio delle nubi. I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, in rotazione a sud-occidentali, e i mari saranno mossi, con moto ondoso in aumento nei settori occidentali.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti in serata. Sono previste deboli piogge nelle ore serali.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Si prevedono deboli precipitazioni in serata.

A Oristano il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con nubi in aumento dal pomeriggio e possibili deboli precipitazioni in serata.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Il mare sarà mosso, con moto ondoso in aumento.

A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso, con velature e nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste precipitazioni significative.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.

Sarà dunque un venerdì caratterizzato da un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche in Sardegna, con temperature massime comprese tra 19°C e 22°C. Le nubi aumenteranno soprattutto dal pomeriggio, con deboli piogge attese in particolare sui settori occidentali. I venti occidentali e sud-occidentali accompagneranno la giornata, mentre i mari risulteranno mossi, con condizioni più agitate al largo.

🍯 Curiosità dalla Sardegna: lo sapevi che il miele di corbezzolo è uno dei più particolari e pregiati dell’isola?

A differenza della maggior parte dei mieli, che hanno un sapore dolce, quello di corbezzolo è famoso per il suo gusto amaro e intenso. Viene prodotto dalle api a partire dai fiori del corbezzolo, una pianta tipica della macchia mediterranea che fiorisce in autunno, proprio mentre maturano i suoi frutti rossi.

Una particolarità sorprendente è che fiori e frutti del corbezzolo possono essere presenti contemporaneamente sulla stessa pianta, creando un contrasto bellissimo tra il bianco dei fiori e il rosso delle bacche. 🌿🍯

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba