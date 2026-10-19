Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 20 ottobre.

La Sardegna sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con cieli nuvolosi e schiarite alternate. Non mancheranno le piogge, soprattutto nel pomeriggio sul Sassarese, mentre sulle zone meridionali e occidentali prevarranno condizioni più asciutte. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti sud-orientali, localmente moderati, e i mari saranno mossi, fino a molto mossi nel settore meridionale.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà caratterizzato da nubi basse e nuvolosità variabile, con qualche schiarita. Non si escludono precipitazioni in serata.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 22°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà mosso, con tendenza a molto mosso.

A Sassari il cielo sarà nuvoloso, con possibili rovesci di pioggia nel pomeriggio. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Sono possibili precipitazioni soprattutto nelle ore pomeridiane.

A Oristano farà prevalentemente bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso, con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.

Pertanto sarà un martedì con condizioni meteorologiche variabili in Sardegna, temperature massime comprese tra 23°C e 28°C e venti prevalentemente dai quadranti sud-orientali. Da tenere sotto osservazione soprattutto il Sassarese, dove sono attesi rovesci nel pomeriggio, mentre sul resto dell’isola prevarranno condizioni più asciutte.

🍂 Curiosità sui cibi sardi autunnali Lo sapevi che in Sardegna l’autunno è la stagione dei funghi porcini e dei finferli, particolarmente ricercati nei boschi di leccio e castagno? Nelle zone montuose della Barbagia e del Gennargentu, le prime piogge autunnali favoriscono la crescita di diverse varietà di funghi, protagonisti di numerose ricette tradizionali. Vengono utilizzati per condire la pasta, accompagnare le carni e preparare saporite zuppe.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba