Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 21 ottobre.

La Sardegna sarà interessata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo il peggioramento previsto nella giornata di martedì. Al mattino persisteranno nuvole e deboli piogge soprattutto sul settore meridionale, mentre sul resto dell’isola si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi, con ampie schiarite in serata. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali, in rotazione da ovest, localmente sostenuti, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge e successive schiarite nel corso della giornata. In serata il tempo tenderà a migliorare, con cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 19°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà mosso. È prevista un’allerta per il vento.

A Sassari il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata, con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge durante il giorno, mentre potrebbero verificarsi precipitazioni nella notte.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 17°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

I mari saranno molto mossi, con condizioni localmente più agitate.

A Oristano il tempo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche annuvolamento al mattino e schiarite nel corso della giornata. Non sono previste piogge durante il giorno, ma sono attese precipitazioni nella notte.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche nube al mattino e ampie schiarite nel corso della giornata. Non sono previste piogge durante il giorno, mentre potrebbero verificarsi precipitazioni nella notte.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

È prevista un’allerta per il vento.

Sarà dunque un mercoledì caratterizzato da un graduale miglioramento del tempo in Sardegna, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata e temperature massime comprese tra 20°C e 25°C. I venti occidentali potranno risultare sostenuti, mentre i mari si manterranno mossi o molto mossi. Da segnalare le deboli piogge attese al mattino sul settore meridionale e le possibili precipitazioni notturne in alcune zone dell’isola.

🍂 Curiosità dalla Sardegna: lo sapevi che in autunno si raccoglie lo zafferano sardo? Nel territorio di San Gavino Monreale, nel Medio Campidano, la raccolta dello zafferano avviene tradizionalmente tra ottobre e novembre. I fiori viola vengono raccolti a mano nelle prime ore del mattino, prima che si schiudano completamente, per preservare la qualità degli stimmi rossi da cui si ricava la preziosa spezia. Una curiosità in più: per ottenere un solo chilogrammo di zafferano essiccato occorrono circa 150.000-200.000 fiori! Ecco perché è conosciuto come “oro rosso” ed è uno degli ingredienti più preziosi della cucina sarda. 🌺🍝

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba