Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 22 ottobre.

La Sardegna sarà interessata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e schiarite diffuse su gran parte del territorio. Non sono previste precipitazioni significative e il tempo si manterrà generalmente asciutto per tutta la giornata. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, localmente moderati, mentre i mari saranno mossi, con possibili condizioni di maggiore moto ondoso lungo alcuni tratti costieri.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Non sono previste precipitazioni significative.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.

A Oristano il cielo sarà poco nuvoloso, con schiarite alternate al passaggio di qualche nube. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 12°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.

Sarà pertanto un giovedì caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili in Sardegna, con cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni significative e temperature massime comprese tra 18°C e 23°C. I venti occidentali e nord-occidentali accompagneranno la giornata, mentre le temperature minime risulteranno più fresche nelle zone interne dell’isola.

🌿 Curiosità dalla Sardegna: lo sapevi che in Sardegna esiste un albero millenario?

A Luras, in Gallura, si trova il famoso olivastro di Santu Baltolu, conosciuto come “il Patriarca della natura”. Si stima che abbia circa 3.000-4.000 anni, anche se l’età esatta non è certa.

Questo straordinario albero, con il suo tronco contorto e la sua chioma imponente, ha attraversato secoli di storia, sopravvivendo a generazioni di uomini e a profondi cambiamenti del paesaggio.🌳

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba